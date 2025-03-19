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Индия может на 200 дней ввести 12%-е пошлины на импорт некоторой стальной продукции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директорат мер торговой защиты (DGTR) Министерства торговли и промышленности Индии предлагает ввести временную 12-процентную пошлину на импорт некоторой стальной продукции, в том числе из Китая и Вьетнама, пишет MarketWatch.

Предполагается, что такая пошлина будет действовать 200 дней и позволит "устранить серьезный ущерб национальной [стальной] промышленности и его угрозу", сообщил DGTR.

Ведомство будет в течение 30 дней собирать комментарии об этом предложении и после слушаний примет решение о пошлинах.

В декабре индийские власти начали расследование обращения Индийской ассоциации производителей стали (ISA), попросившей о защитных мерах из-за обеспокоенности внезапным и значительным, как она заявила, ростом объемов стального импорта.

DGTR отмечает, что американские пошлины стали одним из главных факторов перенаправления стальной продукции в Индию, а введение пошлин будет целесообразным с точки зрения защиты от наплыва импортной продукции, который может наносить перманентный ущерб индийским сталелитейным компаниям.

По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), Индия занимает второе место в мире по объемам производства стали.

Несмотря на внешнеторговые риски, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз роста спроса на сталь в стране в следующем финансовом году (начинается в апреле) на уровне 10%.

Fitch World Steel Association Индия DGTR ISA
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