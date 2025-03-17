Поиск

В Минэкономразвития назвали консервативным прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новый прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% носит консервативный характер, не учитывает реализуемых властями мер, считают в Минэкономразвития РФ.

ОЭСР в понедельник повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,3% с 1,1%.

"В последние годы иностранные финансовые институты обычно дают достаточно консервативные прогнозы относительно развития российской экономики. Традиционно не учитывается эффект от реализуемых правительством мер проактивной экономической политики, национальных проектов, госпрограмм. При этом впоследствии прогнозы зарубежных экспертов пересматриваются в сторону улучшения, постепенно сближаясь в том числе и с нашими оценками. Как раз это видим сейчас на примере ОЭСР", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Льва Денисова.

По его словам, Минэкономразвития представит свой уточненный прогноз по росту ВВП РФ в апреле.

Как сообщалось, ЦБ РФ в феврале повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября в отношении роста российской экономики в 2025 году равен 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ на 2025 год предполагает рост 1,5%.

2025 год, по словам вице-премьера Александра Новака, станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию. Новак в конце 2024 года заявлял, что ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,0-2,5%.

Минэкономразвития ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Головная компания "Газпрома" в 2024 г. получила 1 трлн руб. убытка

Головная компания "Газпрома" в 2024 г. получила 1 трлн руб. убытка

Рубль в понедельник уверенно вырос на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Комитет Думы не поддержал идею о зачислении НДФЛ с дивидендов по месту регистрации получателей

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации

Суд оставил в силе право "Домодедово" обслуживать облигации
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6032 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });