В Минэкономразвития назвали консервативным прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новый прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% носит консервативный характер, не учитывает реализуемых властями мер, считают в Минэкономразвития РФ.

ОЭСР в понедельник повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,3% с 1,1%.

"В последние годы иностранные финансовые институты обычно дают достаточно консервативные прогнозы относительно развития российской экономики. Традиционно не учитывается эффект от реализуемых правительством мер проактивной экономической политики, национальных проектов, госпрограмм. При этом впоследствии прогнозы зарубежных экспертов пересматриваются в сторону улучшения, постепенно сближаясь в том числе и с нашими оценками. Как раз это видим сейчас на примере ОЭСР", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Льва Денисова.

По его словам, Минэкономразвития представит свой уточненный прогноз по росту ВВП РФ в апреле.

Как сообщалось, ЦБ РФ в феврале повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%.

Прогноз Минэкономразвития от сентября в отношении роста российской экономики в 2025 году равен 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ на 2025 год предполагает рост 1,5%.

2025 год, по словам вице-премьера Александра Новака, станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию. Новак в конце 2024 года заявлял, что ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,0-2,5%.