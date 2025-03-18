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Рубль утром растет в паре с юанем

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль укрепляется на надеждах прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет во вторник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,309 руб. (-4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 29,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может укрепиться по отношению к юаню до уровней чуть ниже 11 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Возобновилось резкое укрепление рубля – российская валюта подорожала к китайской сразу на 3,8%. Причиной этого является не только валютный дисбаланс, когда приток долларов и юаней в страну сильно превышает спрос на нее, но и сокращение спекулятивных позиций, открытых против рубля. Технически пара юань/рубль пробила поддержку 11,6-11,7, и теперь можно ждать движения в район чуть ниже 11 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Нефть

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран оказывает всестороннюю поддержку йеменским мятежникам-хуситам и будет нести ответственность за все их атаки.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $71,45 за баррель, что на 0,55% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,47%, до $67,89 за баррель.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются надежды на урегулирование российско-украинского конфликта. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

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