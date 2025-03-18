"Газпром нефть" готова увеличить добычу нефти, если поручит Минэнерго

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти в случае, если соответствующее поручение поступит от Минэнерго, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП глава компании Александр Дюков.

"Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных параметрах роста добычи, он добавил: "Все будет зависеть от того, какие квоты нам даст Минэнерго".

"Переработка в 2025 году будет не ниже уровня прошлого года. При этом прошлый год у нас был рекордный по объемам переработки. Но, возможно, в этом году, мы увеличим объем переработки по сравнению с прошлым годом", - сказал также глава компании.

В 2024 году "Газпром нефть" увеличила переработку нефти на 1,1% - до 42,9 млн тонн.