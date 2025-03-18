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Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц

Проект затронет вопросы возвращения нерезидентов и деприватизацию

Проект поручений Путина по итогам съезда РСПП ожидается через месяц
Владимир Путин и Александр Шохин на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Проект поручений президента РФ правительству по итогам состоявшегося во вторник съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется подготовить в течение максимум месяца. Об этом сообщил журналистам глава бизнес-объединения Александр Шохин.

По его словам, в числе вопросов, которые планируется включить в перечень поручений – защита прав добросовестных собственников, в том числе, при пересмотре итогов приватизационных сделок, и формирование условий, на которых иностранные инвесторы смогут вернуться в РФ.

"Договорились о том, что с членами правительства мы продолжим это обсуждение, более того, через некоторое время - максимум месяц - Пасха пройдет, будет понятно, наступило перемирие или нет, но это шутка. Но самое главное, что мы "переварим" все предложения, которые прозвучали на съезде, и подготовим некий проект поручений президента (...), он готов дать поручение правительству проработать с нами эти поручения", - сказал Шохин по итогам закрытой встречи бюро правления РСПП с Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что считает это "очень хорошим результатом".

"Поручения будут касаться в том числе тех вопросов, которые в своем выступлении в рамках съезда затронул президент - это и расширение социального партнерства за счет присоединения к различным работодательским организациям (...), это и, прежде всего, защита прав добросовестных приобретателей, это и порядок возвращения иностранных компаний, которые ушли из России, исходя из тех критериев, которые, в принципе, были названы президентом: нужна такая технологическая карта, "дорожная карта", - перечислил Шохин вопросы, затронутые на съезде и встрече.

"В течение двух-трех недель мы подготовим эти предложения и, надеюсь, получим перечень поручений президента и тем, чтобы, как я уже говорил, в следующем году можно было отчитаться о том, что все выполнено", - заключил глава РСПП.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заметил, что президент и бизнес "откровенно поговорили об экономической составляющей, про то как наши компании успешно справляются с вызовами, санкциями". "Было много вопросов текущего характера, касающихся развития законодательства, чтобы бизнесу было легче работать, и президент поручил правительству все эти вопросы отработать", - заметил он.

РСПП Александр Шохин Александр Новак Владимир Путин
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