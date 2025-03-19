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НТБ запустила товарные аукционы по продаже птицепродукции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) начала проводить товарные аукционы по продаже продукции птицеводства - бедра цыпленка бройлера (производитель - "Челны-Бройлер", входит в холдинг "Агросила", Татарстан), сообщила торговая площадка.

Отгрузка продукции по итогам заключенных сделок будет производиться в автотранспорт покупателя в течение 30 дней на условиях FCA. Сделки на товарных аукционах заключаются с учетом НДС.

"Расширение торгуемой номенклатуры и включение новых базисов товарных аукционов демонстрирует потребность внедрения биржевых механизмов на российском товарном рынке, - отмечается в пресс-релизе. - Развитие биржевых торгов и расширение товарной номенклатуры позволит в перспективе сформировать прозрачные ценовые индикаторы на российскую сельхозпродукцию и продукты переработки, которые в дальнейшем потенциально смогут стать базисом для биржевых производных инструментов (фьючерсы и опционы)".

НТБ проводит товарные аукционы с августа 2021 года. Сначала это были зерновые аукционы. Затем спектр продукции расширился за счет масличных культур, сахара, молока и другой продукции. В 2024 году на этих аукционах было продано 1,8 млн тонн продукции, что на 21% больше, чем в 2023 году.

НТБ была учреждена в июле 2002 года для организации биржевого товарного рынка. Является уполномоченной биржей Минсельхоза при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В настоящее время организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров.

В 2024 году объем торгов агропродукцией вырос в 1,5 раза, до 3 млн тонн, В стоимостном выражении рост составил 44%, до 72 млрд рублей.

"Челны-Бройлер" входит в десятку крупнейших птицеводческих хозяйств России, ежегодно производит более 120 тысяч тонн мяса (в живом весе) и реализует 95 тысяч тонн готовой продукции. В составе предприятия - 11 площадок, рассчитанных на выращивание более 50 млн голов в год, племрепродуктор, два крупнейших в Поволжье инкубатора общей мощностью 67 млн яиц в год, завод по переработке куриного мяса и цех по производству колбасных изделий.

Минсельхоз НТБ Татарстан Челны-Бройлер
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