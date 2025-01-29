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Национальная товарная биржа за год увеличила торги агропродукцией в 1,5 раза

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В 2024 году объем торгов агропродукцией на Национальной товарной бирже (НТБ) вырос в 1,5 раза, до 3 млн тонн. В стоимостном выражении рост составил 44%, до 72 млрд рублей, сообщила торговая площадка.

Наибольшая доля операций пришлась на биржевые товарные аукционы - 1,8 млн тонн продукции (рост на 21%). Объем операций на спот-рынке сахара вырос на 10%, до 287 тысяч тонн. Объем торгов в рамках товарных интервенций увеличился более чем в три раза и составил 936 тысяч тонн.

В 2024 году в торгах приняли участие 607 компаний рынка АПК, что на 41% больше, чем в 2023 году.

Торги агропродукцией (зерновыми, масличными, мясной и молочной продукцией) проводятся на НТБ в форме биржевых товарных аукционов, заказчиками которых выступают 80 компаний - крупных российских производителей сельхозпродукции. Перечень торгуемых товаров в 2024 году пополнился горохом, льном, соевым шротом, промышленным маргарином и свиными полутушами.

Цены, сформированные в ходе торгов на НТБ, используются для расчета товарных индикаторов. Флагманский продукт НТБ - биржевой индекс пшеницы - является базовым активом для расчетного фьючерса на пшеницу, обращающегося на срочном рынке "Московской биржи".

Кроме того, на срочном рынке доступны расчетные фьючерсы на индекс сахара в Центральном федеральном округе, который рассчитывается НТБ на данных внебиржевых сделок. "Биржевые фьючерсы на товарные индикаторы предоставляют сельхозпроизводителям возможность хеджировать ценовые риски и фиксировать выгодные цены на продукцию", - подчеркивается в пресс-релизе.

НТБ также сообщает, что в 2024 году начался расчет и ежедневная публикация биржевого индекса сахара в трех федеральных округах - Приволжском, Центральном и Южном, а также в тестовом режиме стартовал расчет индексов стоимости промышленного маргарина, свиных полутуш, подсолнечника и рапса.

НТБ учреждена в июле 2002 года для организации биржевого товарного рынка, является уполномоченной биржей Минсельхоза.

АПК Минсельхоз НТБ
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