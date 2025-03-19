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ЦБ в преддверии заседания по ставке сообщил о снижении инфляционных ожиданий на 0,8 п.п

ЦБ в преддверии заседания по ставке сообщил о снижении инфляционных ожиданий на 0,8 п.п
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились на 0,8 процентного пункта (п.п.) - до 12,9%, вернувшись на уровень августа 2024 года, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания в феврале снизились до 13,7% с 14%, что стало первым снижением с сентября 2024 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте не изменилась, составив 16,5%.

Свежий опрос проводился 3-13 марта 2025 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в марте снизились до 15,1% с 15,2%, у респондентов со сбережениями – до 11,0% с 11,3%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в марте продолжила расти, увеличившись до 18,8% с 18,4%, со сбережениями – сохранилась на уровне 13,6%.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в марте продолжили существенно снижаться.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса – один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 21 марта.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе отметил, что инфляция и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения, текущего уровня реальной ставки может быть достаточно. "Скорее всего, более высокой реальной ставки все-таки не потребуется. Реальная ставка уже очень высокая, и мы видим, что и инфляция, и инфляционные ожидания начинают показывать признаки снижения", - сказал он.

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