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Производители продовольствия РФ в феврале повысили цены на 1%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в феврале по сравнению с январем повысили цены на 1%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен замедлился, в январе по сравнению с декабрем он составлял 1,3%.

В годовом выражении продукты подорожали на 13,2%, с начала года – на 2,3%.

Производители напитков за месяц повысили цены на свою продукцию на 1,1%, по сравнению с февралем прошлого года – на 10,5%, с начала года – на 4,5%. При этом Росстат отметил, что цены на этиловые спирты из пищевого сырья в феврале по сравнению с январем выросли на 6,3%, игристые вина – на 5,4%, аперитивы – на 3,3%.

Как сообщалось, в 2024 году производители пищевых продуктов в РФ повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков – на 11,2% против 7% соответственно.

Росстат
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