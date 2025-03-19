Аналитики прогнозируют сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 21%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 21 марта, на уровне 21% годовых.

Банк России в феврале, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин этот сигнал повторил, отметив, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта сообщил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Эти данные, по мнению аналитиков, могут привести к смягчению риторики регулятором. "Повышаются шансы на то, что ЦБ смягчит свой сигнал в пятницу, для начала убрав указание на вероятность дальнейшего повышения ставки", - считают эксперты "Т-Инвестиций". По их мнению, на инфляционные ожидания населения могло повлиять укрепление рубля и возросший геополитический оптимизм.

Комментарии ЦБ в пятницу будут сдержанно оптимистичными, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "ЦБ отметит, что в экономике продолжают активно формироваться предпосылки для торможения инфляции: темпы роста кредитных портфелей замедлились по сравнению с прошлым годом, есть признаки снижения конкуренции за работников на рынке труда, рубль остается крепким. Однако еще предстоит убедиться в том, что эти тенденции устойчивы", - отмечают эксперты. По их мнению, сигнал о необходимости поддержания жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время может сохраниться.

Сохранив ключевую ставку на уровне 21%, ЦБ также оставит умеренно жесткую риторику, считают экономисты "Ренессанс Капитала".

Аналитики инвестбанка "Синара", наоборот, ждут смягчения сигнала Банком России. С ними соглашаются эксперты УК "Первая", прогнозирующие смягчение сигнала до нейтрального. При этом они отмечают, что альтернативный сценарий предполагает снижение ключевой ставки 21 марта до 20% (вероятность такого решения оценивается в 20%).

Смягчения риторики ЦБ также ждут аналитики Совкомбанка. По их мнению, Банк России в пятницу также может рассмотреть вариант повышения ставки до 22%, однако большинство членов совета директоров, вероятно, выберет сохранение ставки на уровне 21%.

"На следующем заседании Банк России с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменения. У Банка России недостаточно поводов для ее снижения: рост цен замедляется медленно, сохраняясь на повышенном уровне несмотря на укрепление рубля и замедление кредитования. Преждевременно говорить и об устойчивом снижении инфляционных ожиданий. Однако и для роста ставки причин нет: промежуточная цель в виде замедления рынка кредитования Банком России уже достигнута, а для достижения конечной цели - замедления роста цен - необходимо время", - отмечают аналитики Россельхозбанка.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка останется неизменной на уровне 21%. С одной стороны, преобладание проинфляционных рисков не позволяет начинать цикл снижения ставки. С другой стороны, начавшиеся контакты по мирным переговорам еще не внесли ясности по дальнейшему развитию событий, и закладывать в прогнозы ослабления санкций и в целом снижения геополитической напряженности еще рано", - подчеркивают эксперты банка "Русский стандарт".