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Думский комитет настаивает на проверке обоснованности текущей ключевой ставки ЦБ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю в заключении к отчету о работе Счетной палаты в 2024 году отмечает необходимость проведения оценки экономической обоснованности текущей ключевой ставки и проведения полномасштабного аудита счетов и операций Банка России.

Комитет в своем заключении отметил, что получил ряд вопросов от различных фракций ("Единая Россия", КПРФ) относительно деятельности ЦБ, которые не были раскрыты в отчете Счетной палаты. Депутаты запросили дополнительную информацию по ряду вопросов, затрагивающих влияние решений ЦБ на экономику.

"Учитывая уровень интереса фракций к данной проблематике, а также учитывая влияние высокой ставки Центрального банка на деятельность компаний, которые опираются на рыночные источники роста, комитет по контролю отмечает крайнюю востребованность оценки экономической обоснованности текущей ключевой ставки и полномасштабный аудит счетов и операций Банка России", - говорится в заключении.

Возможность проверки экономической обоснованности ключевой ставки Центрального банка РФ Счетной палатой напрямую не закреплена в российском законодательстве. Согласно ст. 23 закона "О Счетной палате РФ", объектом аудита являются денежные потоки, идущие через ЦБ, в части обслуживания федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, СП также вправе проверять, как ЦБ обслуживает государственный долг, аудирует счета и операции Центробанка, связанные с государственной тайной. Также СП проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЦБ, его структур и учреждений, если такое решение примет Госдума по предложению Национального финансового совета.

Отчет Счетной палаты о работе за 2024 год запланирован в Госдуме на 20 марта, отчет о работе Банка России в 2024 году запланирован на заседании Госдумы 9 апреля.

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