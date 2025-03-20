VK в 2025 году будет работать над сокращением долга

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK по итогам 2025 году ожидает показатель скорр. EBITDA более 10 млрд рублей и снижения долговой нагрузки, сообщила компания.

Приоритетом VK в 2025 году названо развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности.

"Компания ожидает снижения долговой нагрузки и не планирует ее наращивать в будущем, реализацию крупных инвестиционных проектов намерена осуществлять в формате партнерств", - говорится в сообщении.