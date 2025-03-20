Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Выручка интернет-холдинга VK в 2024 году составила 147,6 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 157,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки в 2024 году стали доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 годом – до 96,1 млрд рублей. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса повысились на 27%, от видеорекламы на платформах VK – в 2 раза и составили 3,9 млрд рублей.