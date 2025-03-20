Инвестор отказался от проекта добычи рения из вулкана Кудрявый на Курилах

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Институт вулканологии" не будет реализовывать инвестпроект по производству рения и редких металлов из вулканических газов на единственном в мире промышленном месторождении этого элемента – вулкане Кудрявый на острове Итуруп (Сахалинская область). Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ. вулкан Кудрявый

Инвестор отказался от проекта, поскольку Минпромторг РФ не обеспечил проведение НИОКР, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

На основании этого правительство Сахалинской области предложило исключить "финансирование из внебюджетных источников в 2025 году в сумме 950 млн рублей".

Вулкан Кудрявый (высота 986 м) расположен на полуострове Медвежий в северо-восточной оконечности острова Итуруп. Вулкан является одним из юных конусов большой разрушенной кальдеры Медвежьей, диаметр основания которого - около 5 км. На вершине Кудрявого выделяются четыре кратера и воронка взрыва (она образовалась в ходе последнего извержения вулкана в 1999 году).

На этом вулкане обнаружено единственное в мире промышленное месторождение рения. Речь о добыче этого химического элемента идет уже много лет. Еще в 2015 году Институт вулканологии и геодинамики (ИВиГ) РАЕН при поддержке правительства Сахалинской области начинал проектировать завод по добыче рения. Тогда учредитель института Максим Коробов предполагал, что добывать элемент можно будет тоннами.

ООО "Институт вулканологии", по данным ЕГРЮЛ, на 75% принадлежит бывшему депутату Госдумы и предпринимателю Максиму Коробову (известен проектами по разведке и добыче углеводородов в Сибири), на 13,89% - Людмиле Штейнберг, на 9,72% - Марине Давыдовой, на 1,39% - Галине Синевой. Компания преобразована в ООО в 2017 году (именно тогда в проект вошел Коробов) из полного товарищества "Институт вулканологии и геодинамики академии естественных наук РФ и компания".

Рений используют в электронике, авиакосмической промышленности (для ракет и сверхзвуковой авиации). Металл позволяет лопаткам турбин выдерживать критические температуры. В двигателях с его использованием можно сжигать топливо при более высоких температурах, от чего растет мощность силовой установки и снижается расход горючего.