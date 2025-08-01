Польша создает на восточной границе инженерные парки со средствами противодействия мобильности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вдоль всей восточной границы Польши формируются инженерные парки с "зубами дракона", противотанковыми "ежами" и другими средствами контрмобильности, сообщил польским журналистам замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

Аналогичные уже созданным в Литве "склады материальных средств, входящие в программу "Восточный щит", будут организованы в каждой польской гмине (наименьшая административная единица Польши - ИФ), граничащей с Белорусией, Литвой, Украиной и Россией".

Томчик добавил, что также "в каждом приграничном районе будет создан логистический центр, где будут накапливаться ресурсы не только для военных нужд, но и для гражданской обороны и, например, в случае стихийных бедствий. Склады будут находиться в ведении местных органов власти, но часть их мощностей всегда будет выделяться на нужды армии и "Восточного щита".

Первый такой центр уже построен, в конечном итоге их будет около 60.

Ранее Минобороны Литвы заявило, что на границе с Белоруссией и Россией сформировано 27 инженерных парков со средствами контрмобильности ("зубы дракона", "ежи", бетонные заграждения, колючая проволока, морские контейнеры и т.д.).

Tarcza Wschod ("Восточный щит") предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость Tarcza Wschod оценивается в 10 млрд злотых (более $2,7 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.