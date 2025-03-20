Китай в январе существенно снизил импорт нефти у основных поставщиков

КНР частично восстановила его в феврале

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Активность Китая на мировом рынке нефти в январе была ниже последних месяцев прошлого года, что привело к снижению ее закупок у основных импортеров; частично поставки восстановились в феврале.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР, Пекин в январе импортировал 41,17 млн тонн нефти или 9,69 млн б/с, что на 13,7% ниже уровня декабря (47,67 млн тонн или 11,23 млн б/с). В феврале он закупил 42,69 млн тонн, что в среднесуточном выражении составляет 11,13 млн б/с и свидетельствует о восстановлении импорта.

Крупнейший поставщик нефти в Поднебесную - Россия - в январе снизил экспорт к декабрю на 19%, до 7,72 млн тонн, или 1,82 млн б/с. Падению поставок предшествовали очередные санкции США, затронувшие сектор добычи нефти и ее транспортировки. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) писало, что из 183 подпавших под ограничения танкеров 144 перевозили нефть марки ESPO из восточного порта Козьмино.

Тем не менее, в феврале экспорт нефти из РФ в Китай частично восстановился, увеличившись до 7,75 млн тонн, или 2,02 млн б/с, но это всё еще меньше декабрьских 2,245 млн б/с (или 9,4 млн тонн в абсолютном выражении). Затраты Пекина на российскую нефть в январе составили $4,16 млрд, в феврале - $4,21 млрд.

Импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии, второго по величине поставщика в страну, в январе снизился к декабрю на 14,8%, до 5,71 млн тонн, или 1,345 млн б/с. При этом в феврале объем поставок вырос до 5,95 млн тонн, или 1,55 млн б/с (соответствует среднем уровню поставок из королевства в 2024 году).

Экспорт из Малайзии, которую традиционно считают промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана и Венесуэлы, в январе снизился почти вдвое, до 36,1 млн тонн, или 850 тыс. б/с, а в феврале восстановились до 62,6 млн тонн, или 1,63 млн б/с.

Единственный крупный поставщик, экспорт нефти которого в Китай в январе не пострадал, а даже увеличился, - Ирак: на 22,5%, до 5,67 млн тонн, или 1,34 млн б/с. Однако уже в феврале поставки в среднесуточном выражении заметно снизились - на 9,7%, до 1,21 млн б/с (соответствует 4,64 млн тонн за месяц).

Как сообщалось, Китай в 2024 году импортировал 553,4 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. Крупнейшим экспортером, как и годом ранее, стала Россия, поставившая рекордные 108,47 млн тонн нефти. В пятерке лидирующих экспортеров - Саудовская Аравия (78,64 млн тонн), Малайзия (70,33 млн тонн), Ирак (63,64 млн тонн) и Оман (40,77 млн тонн).