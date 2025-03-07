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Китай в январе-феврале импортировал в среднем 10,38 млн б/с нефти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в январе-феврале 2025 года составил почти 10,38 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В абсолютном выражении импорт в первые два месяца года составил 83,854 млн тонн, что на 5% меньше аналогичного периода 2024 года, который при этом был високосным. Стоимость приобретенного сырья в январе-феврале 2025-го составила $46,52 млрд.

Среднесуточный объем поставок в первые два месяца - 1,421 млн тонн, то есть с коэффициентом баррелизации 7,3 - почти 10,38 млн б/с. Это на 3,4% меньше показателя за аналогичный период 2024-го.

Импорт нефтепродуктов в январе-феврале составил 6,34 млн тонн, что на 16,3% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года. Затраты на покупку снизились на 13,5%, до $3,85 млрд.

Китай традиционно начинает год с публикации сводки сразу за два месяца. Впоследствии данные будут приводится помесячно. Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на экспортеров и виды нефтепродуктов - таможня опубликует позднее.

Как сообщалось, Китай в 2024 году импортировал 553,4 млн тонн нефти, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. В среднесуточном выражении объем поставок составил 11,04 млн б/с против 11,28 млн б/с в 2023-м. Стоимость приобретенного сырья снизилась на 3,9%, до $324,8 млрд.

РФ в прошлом году сохранила статус лидирующего экспортера нефти в Китай, поставив рекордные 108,47 млн тонн. В общей структуре импорта КНР доля России составляет почти 20%.

Китай
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