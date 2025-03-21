Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует плавное снижение в рамках коррекции после заметного роста в начале этой недели - участники рынка оценивают новые сообщения, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ждут итогов пятничного заседания ЦБ РФ по ставке; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов снизился почти на 0,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3217,28 пункта (-0,18%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2%.

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-2%), "МТС" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "Русала" (-0,1%), "Т-Технологий" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%) и Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта. При этом эксперты не исключают, что благодаря обнадеживающим данным по инфляции, публикующимся в последнее время, регулятор может несколько смягчить риторику, убрав, в частности, указание на вероятность дальнейшего повышения ставки.

Украина и Россия находятся "всего на расстоянии вздоха" от достижения соглашения о полном прекращении огня, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation. "Мы находимся всего на расстоянии вздоха от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира", - сказала Брюс. "Мы никогда не были так близки к миру с этими двумя сторонами", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. В четверг он заявил журналистам об украинском конфликте: "Мы бы хотели, чтобы это закончилось". "Я думаю, что в этом отношении у нас все хорошо, - сказал Трамп. - Я верю, что мы справимся с этим".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в небольшом минусе. Трейдеры сохраняют осторожность после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ сохранил базовую ставку на прежнем уровне (4,25-4,5% годовых), понизив при этом прогнозы для темпов роста экономики США и повысив прогнозы инфляции на ближайшие два года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ не намерен торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики. Он отметил возросшую неопределенность в отношении перспектив экономики США, связанную, в частности, с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин.

Тот факт, что спустя несколько часов после завершения заседания американского ЦБ президент США Дональд Трамп призвал Федрезерв к снижению ставки, усилил опасения роста рыночной волатильности, отмечает Trading Economics.

Статданные, опубликованные в четверг, показали незначительное повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 223 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 221 тыс., а не 220 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение до 224 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует символический рост (+0,04%), что говорит о неуверенности глобальных инвесторов в отношении возобновления растущего тренда на фондовых биржах США.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 21 марта не сложилось единой динамики акций. Так, фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются на 1,1-2,1%, в то время как индексы Южной Кореи, Австралии и Японии демонстрируют рост на 0,1-0,4%.

Вместе с тем на нефтяном рынке в пятницу утром доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $72,33 за баррель, что на 0,45% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,5% - до $68,42 за баррель.