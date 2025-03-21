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РФ сохраняет план выпуска до 100 млн т СПГ в год к 2035 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа (СПГ) до 100 млн тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива, приводит Минэнерго РФ слова главы ведомства Сергея Цивилева по итогам заседания общественного совета при министерстве.

Более двух третей от добываемого в стране газа потребляется внутренним рынком, а уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире, говорится в сообщении.

"По итогам 2024 года поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны", - уточнил министр.

Активно развивается и нефтяная отрасль, продолжается модернизация нефтепереработки, а по итогам 2024 года выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, говорится в пресс-релизе.

Минэнерго Сергей Цивилев
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