Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ не исключает возможность повышения ключевой ставки, если скорость и устойчивость снижения инфляции будут недостаточными, но вероятность повышения снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"Текущие темпы роста цен постепенно замедляются. Это во многом результат нашей жесткой ДКП. На снижение инфляции также повлияли улучшение настроения на рынках и укрепление рубля", - сказала она.

"Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия", - подчеркнула Набиуллина.

"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году", - сказала глава ЦБ.

"Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", - заявила Набиуллина.