Поиск

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

Набиуллина отметила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ не исключает возможность повышения ключевой ставки, если скорость и устойчивость снижения инфляции будут недостаточными, но вероятность повышения снизилась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

"Текущие темпы роста цен постепенно замедляются. Это во многом результат нашей жесткой ДКП. На снижение инфляции также повлияли улучшение настроения на рынках и укрепление рубля", - сказала она.

"Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия", - подчеркнула Набиуллина.

"Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году", - сказала глава ЦБ.

"Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", - заявила Набиуллина.

Хроника 16 февраля 2024 года – 21 марта 2025 годаСтавка ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ

ЦБ сейчас не имеет достоверных данных об интересе нерезидентов к активам РФ
Ставка ЦБ РФ

Банк России в пятницу не обсуждал снижение ключевой ставки

ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

ФТС в 2025 году должна по плану перечислить в бюджет более 8 трлн рублей

Глава РФПИ считает, что сигналы ЦБ о снижении ставки необходимы для роста экономики

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Ставка ЦБ РФ

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций

США сократили сотрудничество с союзниками в борьбе против обхода антироссийских санкций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ36 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });