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Глава ЦБ связала с внешними условиями развитие ситуации на валютном рынке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от изменения внешних условий, но пока сложно предсказать, насколько существенно будет влияние этого фактора на динамику инфляции, полагает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наряду с нашей политикой на динамику цен повлияло и укрепление рубля. Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от фактического изменения внешних условий", - сказала она на брифинге.

По ее мнению, пока рано делать выводы о масштабе влияния этого фактора на будущую динамику инфляции.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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