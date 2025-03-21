Главы канадских нефтегазовых компаний призвали к реформам для развития сектора

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Главы 14 нефтегазовых и трубопроводных компаний Канады направили открытое письмо руководителям всех политических партий, призвав их ускорить строительство энергетических проектов для расширения экспортных рынков страны в условиях торговой войны с США.

В письме говорится о росте общественной поддержки строительства новой энергетической инфраструктуры в Канаде, в том числе, нефтепроводов и газопроводов, а также СПГ-терминалов.

Канада имеет обширные запасы нефти и природного газа и может полностью обеспечивать внутренние потребности в энергоресурсах, а также экспортировать их по всему миру, конкурируя с любым крупным мировым производителем, отмечается в письме.

При этом, в стране отсутствует регулятивная среда, которая поддержала бы инвестиции в нефтегазовый сектор, подчеркивает глава TC Energy Франсуа Пуарье, слова которого приводятся в письме. "Задержки в процессе выдачи разрешений на создание ключевой инфраструктуры часто приводят к миллиардным упущенным экономическим возможностям для Канады", - отмечает Пуарье.

Представители энергокомпаний призывают руководителей политических партий упростить регулирование, сократить сроки одобрения проектов до 6 месяцев, отказаться от некоторых ограничений по объемам выбросов, чтобы помочь нефтегазовому сектору раскрыть свой полный потенциал, а также принять меры для привлечения инвестиций.

Среди компаний, руководители которых подписали письмо, помимо TC Energy, - Strathcona Resources Ltd., Canadian Natural Resources, Suncor, Imperial Oil, Cenovus, Enbridge, Whitecap Resources, MEG Energy, Arc Resources, Veren, Pembina Pipelines, Tourmaline и South Bow Corporation.