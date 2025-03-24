Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии выросли на 0,2%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "МосБирже" умеренно подрос в рамках коррекции после пятничного снижения, инвесторы ожидают итогов новых российско-американских переговоров в Саудовской Аравии; внешние рынки в начале недели подают смешанные сигналы и стабильна нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $72 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "Северстали" (+1%) и "АФК Система" (+0,9%), подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3198,54 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1190,47 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 марта, составляет 84,64 рубля (+24,45 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "ВК" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 6,49 млрд рублей (из них 979,66 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 745,53 млн рублей на бумаги "Т-Технологии" и 624,35 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Fox News, что настроен оптимистично в отношении итогов переговоров США и России. "Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - сказал он.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц. "Теперь мы обсудим Черное море, прекращение огня на море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также вновь могли начать торговлю в Черном море", - заявил он CBS.

Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования. По мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях США-РФ в Эр-Рияде.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, до появления новых геополитических вводных индекс МосБиржи может тяготеть к сползанию ниже 3200 пунктов.

"В начале недели инвесторы вновь перейдут к ожиданию геополитических новостей. В отсутствие новых вводных, способных сформировать направленное движение, индекс МосБиржи может тяготеть к сползанию ниже 3200 пунктов, инерционно отыгрывая итоги заседания Банка России и слабость цен на нефть. Целевым по индексу в текущих условиях может выступить диапазон 3170-3210 пунктов", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в конце прошлой недели инвесторы не вдохновились итогами заседания Банка России, который не стал менять ставку, но его риторика, возможно, оказалась несколько более жесткой, чем ожидалось. Регулятор заявил, что возможность снижения ставки на заседании не рассматривалась, в то время как сигнал в отношении дальнейших перспектив выражал умеренную жесткость.

Если раньше позиция регулятора заключалось в том, чтобы оценивать целесообразность дальнейших повышений ключевой ставки, то сейчас Банк России оценивает более низкой вероятность повышения ставки, но выражает готовность к такому шагу, если этого потребует необходимость возвращения инфляции к целевому ориентиру. Такая риторика регулятора на данном этапе исключает возможность понижения ключевой ставки ранее второй половины текущего года, что несколько охладило оптимизм инвесторов.

С другой стороны, если риторика регулятора стала "прохладным душем" для инвесторов, то постепенное приближение дивидендного сезона, пик которого приходится на II и III кварталы года, может поддержать позитивные настроения. Обычно котировки акций показывают положительную динамику за два-три месяца до выплаты дивидендов. На прошлой неделе "ИКС 5", банк "Санкт-Петербург", "Т-Технологии", "Интер РАО" предоставили рекомендации по дивидендам. Наибольший интерес для инвесторов представляет рекомендация совета директоров "ИКС 5" о выплате специального дивиденда в размере 648 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 17,7% по текущим котировкам. Кроме того, обновленная дивидендная политика компании теперь предполагает выплату дивидендов два раза в год - по итогам девяти месяцев и полного года.

В целом при прочих равных консолидация на рынке акций может продолжиться в рамках широкого диапазона 3100-3200 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что боковик на российском рынке акций вокруг отметки 3200 пунктов по индексу МосБиржи пока остается в силе.

В понедельник ожидаются переговоры делегаций России и США по Украине. Вряд ли после них прозвучат прорывные заявления, но к такому сценарию стоит быть готовыми. Больше внимания рекомендуется обращать на нефть. По сообщения западных СМИ, Израиль намерен вновь провести операцию в секторе Газа, а хуситы готовятся перекрыть транспортные артерии в Красном море. Эти риски могут привести к росту цен на нефть, которая пока торгуется около $71 за баррель Brent.

Что касается рубля, то пик налоговых платежей в этом месяце приходится на 28 марта. До этого времени российская валюта будет получать поддержку. Крупные экспортеры также продолжат сбрасывать валюту, чтобы успеть купить рублевые долговые бумаги и вложиться в депозиты по пока еще высоким ставкам. Однако плавная девальвация рубля неизбежна, ее начало вероятно в апреле, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций завершили сессию ростом на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq, причем разворот рынка вверх произошел на заявлениях президента США Дональда Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны.

В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете. Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

В Азии в понедельник наблюдается слабая негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,7-0,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии в марте уменьшился до 48,3 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 49,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже этого уровня девять месяцев подряд.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены консолидируются, стоимость Brent остается вблизи $72 за баррель.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,04% до $72,19 за баррель (+0,2% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1% до $68,36 за баррель (+0,3% в пятницу).

Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной, пишет Trading Economics. В понедельник в Эр-Рияде состоятся российско-американские консультации, в частности, будет обсуждаться вопрос о прекращении огня между Москвой и Киевом на Черном море.

На нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.