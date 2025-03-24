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Рубль утром повышается в паре с юанем в ожидании консультаций РФ-США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает в ожидании российско-американских консультаций.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,455 руб. (-1,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,29 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Возможно формирование новой волны укрепления рубля на текущей неделе, в понедельник вероятно постепенное движение курсов пар к середине диапазонов 11-11,5 руб./юань и 80-85 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Денис Попов.

"Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива, однако с учетом очевидной сложности дальнейших мирных переговоров вероятность сдвига курса рубля к новым, более крепким уровням (10,5-11 руб. за юань) заметно снизилась. При этом экспортеры, безусловно, нарастят продажи валюты, готовясь к уплате крупных налогов, граничный срок которой приходится на пятницу (28 марта), - указывает эксперт в обзоре. - Учитывая, что активности импортеров пока недостаточно, чтобы сбалансировать спрос и предложение, к концу недели ждем смещения стоимости иностранной валюты к локальным минимумам (11-11,3 руб./юань и 80-82 руб./$1)".

Консультации РФ и США в Эр-Рияде

В понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в двустороннем формате пройдут консультации РФ и США, с российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News в выходные, что настроен оптимистично в отношении итогов стартующих вскоре в Саудовской Аравии переговоров США и РФ.

"Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Уиткофф также не исключил, что уже в ближайшие несколько месяцев может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сказал он, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

При этом Уиткофф, недавно посетивший Москву, сказал, что благодарен Путину за то, что он принял его.

Американская и российская стороны обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как такая мера позитивно скажется на торговле, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Уолтц отметил, что в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $72,15 за баррель, что на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,07%, до $68,32 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективы увеличения поставок из России на фоне усилий по урегулированию конфликта с Украиной, пишет Trading Economics.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывают давление опасения в связи с внешнеторговой политикой США перед введением ими 2 апреля зеркальных пошлин на товары из других стран. Рынок опасается, что глобальная торговая война замедлит экономический рост и негативно отразится на спросе на энергоносители.

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