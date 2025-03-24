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Консультации экспертных групп РФ и США пройдут в столице Саудовской Аравии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации на уровне экспертов пройдут в понедельник в Эр-Рияде, Москву будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

Он выразил надежду на продуктивность встречи в понедельник.

Ушаков заметил, что Вашингтон также сформировал свою команду переговорщиков, однако не стал называть конкретные персоналии, пояснив, что их должны озвучить сами американцы.

Карасин заявил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и более ранней встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и их американскими визави.

Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что выбор кандидатур Карасина и Беседы связан с тем, что они имеют большой опыт подобного диалога.

"Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах", - заметил представитель Кремля.

Григорий Карасин Вашингтон Дмитрий Песков МИД РФ Эр-Рияд Саудовская Аравия
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