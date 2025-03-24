Поиск

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет, когда авторы инициативы представят финансово-экономическое обоснование.

"Мы соответствующий вопрос получили, ждем соответствующее финансово-экономическое обоснование, - заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в ответ на просьбу прокомментировать инициативу сенатора Андрея Кутепова. - Пока мы не изучим финансово-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос".

Ранее Сазанов говорил, что Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для проектов по добыче редкоземельных металлов (РЗМ), но только в случае, если они работают "в ноль" или "в минус". "Если это нормально функционирующие компании, у которых хорошая маржинальность, которые платят дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна. Потому что бюджет, напоминаю, дефицитный", - говорил он в феврале.

Минфин РФ Алексей Сазанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Сбербанк не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков

Brent подешевела до $71,88 за баррель

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением

Европейские рынки акций, за исключением Испании, завершили торги снижением
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6076 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });