Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет, когда авторы инициативы представят финансово-экономическое обоснование.

"Мы соответствующий вопрос получили, ждем соответствующее финансово-экономическое обоснование, - заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в ответ на просьбу прокомментировать инициативу сенатора Андрея Кутепова. - Пока мы не изучим финансово-экономическое обоснование, выводы какие-то делать преждевременно. Будем изучать вопрос".

Ранее Сазанов говорил, что Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для проектов по добыче редкоземельных металлов (РЗМ), но только в случае, если они работают "в ноль" или "в минус". "Если это нормально функционирующие компании, у которых хорошая маржинальность, которые платят дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна. Потому что бюджет, напоминаю, дефицитный", - говорил он в феврале.