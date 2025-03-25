ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита - банк не указал часть существенной информации об условиях финансовой услуги, сообщает сайт ведомства.

Реклама Сбербанка транслировалась на динамической конструкции в Москве и содержала привлекательные для потребителей сведения о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию при получении автокредита.

"При этом часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита, отсутствовала. По мнению ведомства, такие действия вводят потребителей в заблуждение", - отмечает ФАС.

Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу организации ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения, сообщило ведомство.

Нарушение законодательства о рекламе, согласно КОАП, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.