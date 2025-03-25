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Merck заплатит до $2 млрд за экспериментальный препарат

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Merck & Co. заключила эксклюзивное лицензионное соглашение с китайской Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. на препарат HRS-5346 - экспериментальный пероральный ингибитор липопротеина, проходящий вторую фазу клинических испытаний в Китае.

"Повышенная концентрация липопротеина в крови является зафиксированным фактором риска развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, от которых страдает каждый пятый взрослый, - отметил президент Merck Research Laboratories Дин Ли. - Экспериментальный пероральный ингибитор липопротеина HRS-5346 расширит и дополнит нашу кардио-метаболическую линейку".

Как говорится в пресс-релизе Merck, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals получит аванс в размере $200 млн, до $1,77 млрд при достижении определенных показателей, а также будет получать роялти от чистых продаж HRS-5346.

Завершение сделки, обусловленное получением необходимых разрешений, ожидается во втором квартале 2025 года.

Merck Китай Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals США
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