Рубль утром немного растет в паре с юанем перед налоговыми выплатами марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань немного понижается на Московской бирже утром в среду, рубль подрастает в рамках увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами марта. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 марта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,467 руб. (-2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,02 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, будет торговаться в апреле в диапазоне 82-88 руб./$1, 90-96 руб./EUR1 и 11,3-12,0 руб./юань, прогнозирует аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Фактор, который в феврале-марте сильно влиял на динамику курсу рубля - ситуация с переговорами по остановке военных действий на востоке Украины, - пишет эксперт в комментарии. - Биржевые СМИ пишут, что иностранные инвесторы пытаются заработать на российских активах, делая значительные ставки на укрепление рубля. Показательно, что локальные минимумы по доллару (евро, юаню) мы увидели в марте как раз за пару дней до квартальной экспирации мартовских фьючерсов. Ряд инвесторов на ожиданиях сближения России и Америки ищут возможности сделать ставку на рост рублевых или связанных с ними активов".

Эксперт полагает, что дальнейшее ослабление рубля по отношению к доллару США и китайскому юаню наиболее вероятно до конца этого года, поскольку федеральный бюджет на 2025 год был составлен исходя из более слабого курса рубля и более высоких цен на нефть. Поэтому текущие уровни национальной валюты при более низких ценах на нефть могут привести к существенному снижению нефтегазовых поступлений в казну.

"Согласно статистике прошлых лет, апрель обычно является одним из наиболее благоприятных для рубля месяцев в году, - подчеркивает Потавин. - В апреле также сохраняется сезонно низкий спрос на иностранную валюту. Этот фактор стоит иметь в виду, делая ставки по динамике доллара на ближайший месяц. Мы полагаем, что в апреле доллар будет торговаться в диапазоне 82-88 руб., курс евро останется в районе 90-96 руб., а юань будет находиться возле 11,3-12,0 рублей".

Переговоры в Саудовской Аравии

На этой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские консультации экспертов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

До этого в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры американцев с представителями Украины.

В Белом доме по итогам переговоров сообщили, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров договорились работать, в том числе, над безопасным судоходством в Черном море. Аналогичное положение содержится в сообщении Белого дома по итогам переговоров с Россией.

"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в сообщении.

Удалось достичь значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

"Мы добились большого прогресса по обоим направлениям (...): по России и Украине, и по Ближнему Востоку", - сказал Трамп в Белом доме, говоря об итогах переговоров представителей США с российской и украинской сторонами в Саудовской Аравии. "Мы ведем серьезные обсуждения с Россией и Украиной. И они идут хорошо", - добавил он.

В интервью Newsmax Трамп также выразил уверенность в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допустил, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал он. Трамп добавил: "Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март, сообщил журналистам в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России к следующему прогнозному раунду (опорному заседанию совета директоров по ставке 25 апреля) оценит складывающиеся тенденции в инфляции и факторы, влияющие на ее прогноз, сказал также зампред ЦБ, отвечая на вопрос, может ли укрепление рубля привести к понижению прогноза по инфляции на 2025 год.

ЦБ в феврале повысил прогноз по годовой инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5,0%. По итогам заседания совета директоров в марте регулятор сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7-8%.

Банк России ранее ожидал ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Нефть

Цены на нефть поднимаются утром в среду на сигналах резкого сокращения запасов этого вида топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,34 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,49%, до $69,33 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.