Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% с 8,2% в декабре

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в январе 2025 года составил 2,2% в годовом сравнении, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, в декабре 2024 года рост промпроизводства в РФ составил 8,2% в годовом выражении, в ноябре - 3,5%, в октябре - 5,2%, в сентябре - 2,9%.

Данные по промышленности в январе 2025 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предусматривал рост промпроизводства РФ за январь на 5,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ упала на 3,2% после роста на 2,3% в декабре и роста на 0,3% в ноябре.

В январе 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 7,0% в годовом сравнении с 14,0% в декабре.

В добывающем секторе в январе 2025 года снижение составило 2,1% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксировано падение на 6,4% после снижения на 2,8% в декабре.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в январе составил 3,2% после роста на 0,8% в декабре.

Отрасли, показавшие в январе 2025 года рост по сравнению с январем 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 36,9%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 33,1%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 22,8%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 16,5%, производство табачных изделий - 14,4%, ремонт машин и оборудования - 11,2%, производство прочих готовых изделий - 9,4%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 7,2%, производство химических веществ и химических продуктов - 6,1%, добыча угля - 5,9%, производство текстильных изделий - 5,5%, добыча металлических руд - 4,6%, производство бумаги - 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых -2,5%, производство электрического оборудования - 2,2%, производство кокса и нефтепродуктов - 1,9%, производство продуктов питания - 1,7%, напитков - 0,6%, производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,5%.

Отрасли, снизившие объемы производства в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство кожи и изделий из кожи - 30,0%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 5,5%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 3,1%, производство мебели - 2,4%, металлургическое производство - 1,7%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 0,8%, производство одежды - 0,1%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале февраля). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2025 году на 2,0%.