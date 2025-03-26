Силуанов отметил, что курс рубля с ростом импорта будет приближаться к прогнозам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает "выравнивания" курса рубля по отношению к прогнозным макроэкономическим показателям вслед за увеличением объема импорта.

"Укрепление или ослабление рубля, конечно, влияет на экономических агентов. Предположим, слабый рубль удобен экспортерам, крепкий рубль - наоборот, для тех, кто закупает продукцию по импорту. Поэтому в условиях крепкого рубля мы, соответственно, ожидаем, что объемы импортных покупок и импортных поставок будут возрастать, соответственно, курс рубля будет выравниваться по сравнению с нашими ожиданиями, которые у нас заложены в макроэкономических прогнозах", - сказал он в интервью "России 24".

В соответствии с сентябрьским прогнозом Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2025 году ожидается на уровне 96,5 руб. за доллар. Уточненный макропрогноз Минэкономразвития подготовит и представит в апреле.

Министр также отметил, что колебания курса никак не скажутся на выполнении бюджетных расходов, запланированных на год. "Бюджет не зависит от различных курсовых соотношений, поскольку самое главное - все, что мы запланировали, будет обеспечено деньгами, вне зависимости от курсовых соотношений, которые складываются", - сказал он.