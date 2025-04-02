ЦБ РФ пока не рассматривает укрепление рубля как устойчивый фактор дезинфляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Укрепление рубля было вызвано как более сильным торговым балансом в начале года, так и ожиданиями участников рынка возможного улучшения геополитической ситуации, однако пока динамику курса нельзя рассматривать как устойчивый фактор дезинфляции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Укрепление рубля могло произойти из-за роста интереса к российским активам на фоне улучшения геополитической ситуации. Этот интерес мог быть вызван более высокой ключевой ставкой в России по сравнению со ставками в других странах", - отмечает Банк России.

Таким образом, снижение текущих темпов роста цен под влиянием укрепления рубля отчасти могло быть усилено проводимой денежно-кредитной политикой. "Однако точных данных для подтверждения этого нет. Мнения участников о том, насколько дифференциал ставок повлиял на укрепление рубля и инфляцию, разделились", - подчеркивает ЦБ.

Участники дискуссии по ставке обсудили, что больше повлияло на инфляцию - более умеренный рост спроса или укрепление рубля. "Некоторые считали, что основной вклад внесло изменение курса, другие - что охлаждение спроса. Было отмечено, что хотя влияние денежно-кредитной политики на курс ослабло с 2022 года из-за ограничений на движение капитала, этот канал трансмиссионного механизма работает", - говорится в документе.