Поиск

ЦБ РФ пока не рассматривает укрепление рубля как устойчивый фактор дезинфляции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Укрепление рубля было вызвано как более сильным торговым балансом в начале года, так и ожиданиями участников рынка возможного улучшения геополитической ситуации, однако пока динамику курса нельзя рассматривать как устойчивый фактор дезинфляции, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Укрепление рубля могло произойти из-за роста интереса к российским активам на фоне улучшения геополитической ситуации. Этот интерес мог быть вызван более высокой ключевой ставкой в России по сравнению со ставками в других странах", - отмечает Банк России.

Таким образом, снижение текущих темпов роста цен под влиянием укрепления рубля отчасти могло быть усилено проводимой денежно-кредитной политикой. "Однако точных данных для подтверждения этого нет. Мнения участников о том, насколько дифференциал ставок повлиял на укрепление рубля и инфляцию, разделились", - подчеркивает ЦБ.

Участники дискуссии по ставке обсудили, что больше повлияло на инфляцию - более умеренный рост спроса или укрепление рубля. "Некоторые считали, что основной вклад внесло изменение курса, другие - что охлаждение спроса. Было отмечено, что хотя влияние денежно-кредитной политики на курс ослабло с 2022 года из-за ограничений на движение капитала, этот канал трансмиссионного механизма работает", - говорится в документе.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

"РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов "Россетям"

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Минфин отметил, что заявок от нерезидентов "на выход" становится меньше

НСПК запустит пилот с четырьмя странами по интеграции QR-систем для платежей

НСПК запустит пилот с четырьмя странами по интеграции QR-систем для платежей

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Генпрокурор сообщил о возвращении государству более 15 тысяч незаконно отчужденных объектов

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });