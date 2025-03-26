Инфляция в РФ с 18 по 24 марта ускорилась до 0,12%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 10,11% на 24 марта с 10,08% на 17 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

Цены на продукты

За период с 18 по 24 марта выросли цены на плодоовощную продукцию на 0,5% (после снижения на 0,7% с 11 по 17 марта), в том числе картофель подорожал на 4,2%, свекла на 2,8%, капуста на 2,0%, помидоры на 1,7%. Одновременно огурцы подешевели на 5,1% (неделей ранее подешевели на 11,0%).

С 18 по 24 марта существенно выросли цены на свинину, рыбу мороженую, сыры, маргарин, муку и хлеб пшеничные, печенье - на 0,4%. Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 0,9%, гречневую крупу и мясо кур - на 0,6%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров значительно снизились цены на смартфоны - на 1,0%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

Комментарий Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 24 марта на уровне 10,11%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 18 по 24 марта 2025 года инфляция составила 0,12% н/н (после 0,06% неделей ранее). Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,22% (после 0,05% неделей ранее). На плодоовощную продукцию цены увеличились на 0,53% н/н (после снижения на 0,73%), на остальные продовольственные товары - на 0,19% (после роста на 0,12%). В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились (0,00% после роста на 0,01%): продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг динамика цен составила 0,13% (после роста на 0,11%)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).