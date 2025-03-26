Добыча газа в РФ в феврале сократилась на 11% до 55,7 млрд куб. м

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в РФ в феврале 2025 года составила 55,7 млрд куб. м, что на 11% меньше, чем в феврале 2024 года (62,837 млрд куб. м), сообщил Росстат. В то же время этот результат заметно превосходит показатель февраля 2023 года (55,1 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 47,4 млрд куб. м (-13%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,3 млрд куб. м (-3%).

Добыча газа имеет ярко выраженный сезонный характер, так как газ является главным топливом регулирования сезонной неравномерности в ТЭК. Нынешний отопительный сезон с самого начала шел по теплой траектории (в октябре - на градус теплее климатической нормы, в ноябре - на два, в декабре - на три). В январе средняя температура воздуха по стране (по данным "Системного оператора ЕЭС России") превысила климатическую норму на 6 градусов и на 7 - прошлогоднее значение.

И хотя в феврале температура воздуха по стране вернулась к климатической норме, близость весеннего тепла и низкий расход газа из подземных хранилищ в предыдущие месяцы отопительного сезона могли позволить газовикам не наращивать добычу в последний месяц зимы и покрыть увеличение текущего потребления за счет "подземок".

Выработка тепловых электростанций в феврале сократилась лишь на 0,9%. При этом у других видов генерации было более глубокое снижение (выработка АЭС сократилась на 4,5%, ГЭС - уменьшилась на 10,6%).

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в феврале увеличился на 5,5%.

На экспортном направлении с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через Украину. На этом фоне выросло использование европейской ветки газопроводной системы "Турецкий поток". Поставки в Турцию находятся на высоком уровне, планово увеличились поставки в Китай.

В 2024 году в России добыто 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в РФ в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.

В 2021 году в России было произведено 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м и 685 млрд куб. м в 2024-м. В 2022-2023 годах показатели значительно снизились из-за сокращения поставок в западном направлении.