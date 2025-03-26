Поиск

РФ в феврале сократила выпуск стального проката на 8%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2025 года сократила выпуск стального проката на 8% к январю 2024 года, производство металла к февралю прошлого года упало на 8,4% до 4,5 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В январе-феврале выпуск проката опустился на 4,3% до 9,4 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце уменьшился на 6,4% к январю, а к февралю 2024 года - на 4,3%, составив 4,4 млн тонн. За два месяца 2025 года показатель сократился на 1,6% до 9,1 млн тонн.

Объем выплавки чугуна упал на 8% к январю 2025 года и на 3,1% к февралю 2024 года, составив 4,1 млн тонн. За январь-февраль выпуск чугуна понизился на 0,2% до 8,5 млн тонн.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов составил в прошлом месяце 1 млн тонн, увеличившись на 11,2% к предыдущему месяцу, по сравнению с февралем 2024 года падение составило 3,8%. В январе-феврале показатель опустился на 4,2% до 1,8 млн тонн.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Должная осмотрительность с неизвестными. Обзор

Акции "Группы Русагро" упали на 15,6% на новостях об обысках в компании

Акции "Группы Русагро" упали на 15,6% на новостях об обысках в компании

Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });