РФ в феврале сократила выпуск стального проката на 8%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2025 года сократила выпуск стального проката на 8% к январю 2024 года, производство металла к февралю прошлого года упало на 8,4% до 4,5 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В январе-феврале выпуск проката опустился на 4,3% до 9,4 млн тонн.

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в прошлом месяце уменьшился на 6,4% к январю, а к февралю 2024 года - на 4,3%, составив 4,4 млн тонн. За два месяца 2025 года показатель сократился на 1,6% до 9,1 млн тонн.

Объем выплавки чугуна упал на 8% к январю 2025 года и на 3,1% к февралю 2024 года, составив 4,1 млн тонн. За январь-февраль выпуск чугуна понизился на 0,2% до 8,5 млн тонн.

Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и фитингов составил в прошлом месяце 1 млн тонн, увеличившись на 11,2% к предыдущему месяцу, по сравнению с февралем 2024 года падение составило 3,8%. В январе-феврале показатель опустился на 4,2% до 1,8 млн тонн.