Основная сессия на рынке акций началась снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В начале основной сессии на "Мосбирже" российский рынок акций продолжил снижение из-за сохраняющихся геополитических рисков вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,9% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами отката выступают акции "АЛРОСА" (-2,2%), во "втором эшелоне" продолжилось падение котировок "Русагро" (-7,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 3117,54 пункт, индекс РТС снизился на 0,9% до 1166,29 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 27 марта, составляет 84,2065 рубля (+1,35 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-2,1%), ОК "Русал" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -0,5% "префы"), "ММК" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "ФосАгро" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "ВК" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), ВТБ (-0,2%).

Бумаги ПАО "Полюс" подешевели (-0,6%, до 1890,8 рублей) на первых торгах после прошедшего сплита бумаг с коэффициентом 1:10.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 10,24 млрд рублей (из них 1,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,12 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 849,4 млн рублей на акции "Газпрома").

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рано отменять санкции против России и даже обсуждать это.

После саммита в Париже, посвященного урегулированию украинского кризиса, Макрон планирует позвонить президенту США Дональду Трампу и проинформировать о том, что Европа может сделать для Киева, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Макрон также объявил, что Париж направит Украине военную помощь, которую оценивают в 2 млрд евро. "Я могу объявить сегодня, что Франция выделит дополнительно военную помощь Украине на 2 млрд евро", - сказал Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Европейские военные могли бы разместиться на территории Украины, но не на передовых позициях, предположил Макрон. По его мнению, такие силы "оказывали бы сдерживающий эффект".

По данным Росстата, на прошлой неделе рост потребительских цен снова ускорился, что предполагает сохранение жесткой монетарной политики ЦБ. Инфляция в России с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Ранее на неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что инфляция в России в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, но об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3100-3150 пунктов, при этом есть опасения ухода вниз к "круглому" уровню 3000 пунктов, учитывая ускорение инфляции в РФ и затягивание переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

В отсутствие прорывных договоренностей по Украине рынок вновь переключается на монетарную политику ЦБ, где также пока нет особого оптимизма, учитывая ускорение недельной инфляции. Акции "Русагро" накануне подешевели на 20% на фоне негативных новостей вокруг основателя компании, отметила Крылова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на российские акции оказывает сохраняющаяся большая неопределенность в отношении урегулирования украинского конфликта.

Результаты недавно прошедших переговоров между Россией и США можно считать некоторым прогрессом, однако по большому счету достигнутые договоренности являются лишь декларацией о намерениях, поскольку в них мало конкретики, не прописаны механизмы реализации. На таком фоне отечественные инвесторы предпочитают сохранять выжидательную позицию. Фактором поддержки рынка выступают выросшие цены на нефть (Brent накануне превышала $74 за баррель) до максимума почти за месяц на данных о более существенном, чем предполагалось, сокращении коммерческих запасов топлива в США.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике движется вблизи локального горизонтального канала. Можно ожидать продолжения консолидации в рамках данной фигуры с возможным подъемом к ее верхней границе, в район 3280 пунктов, считает Додонов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне рынок акций пытался расти с утра на новостях о прошедших днем ранее успешных переговорах между США и Россией по Украине. Однако очень быстро пришло понимание, что вопрос об экспорте российского зерна - это пока только наметки будущего соглашения. Тем не менее на 20% в среду взлетели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", которое основной доход получает от перевалки зерна на экспорт.

В аутсайдерах дня оказались котировки "Русагро", обвалившиеся не рекордных оборотах. Поводом для панических распродаж послужили новости о задержании основателя компании Вадима Мошковича. Такое падение выглядит избыточным и во многом связано со сносом "стопов". Однако не исключено, что в четверг бумага может еще подешеветь. К отскоку имеет смысл спекулятивно присоединяться, но делать это нужно после формирования восходящего тренда, полагает эксперт.

Недельная инфляция выросла с 0,06% до 0,12%, годовая - с 10,2% до 10,22%. Такие показатели не дают никаких оснований Банку России снижать ставку. В итоге намного реалистичнее стал сценарий снижения индекса МосБиржи в район 3030 пунктов, с целью закрытия "гэпа" от 13 февраля, считает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-2% во главе с Nasdaq, участники рынка ждали прояснения позиции Белого дома в отношении пошлин на автомобили и зеркальных тарифов на импорт, которые должны вступить в силу 2 апреля.

Отсутствие четкого представления о масштабах и охвате этих пошлин усилило волатильность на рынках, вызвав опасения по поводу ответных мер и широких экономических последствий, отмечает Trading Economics.

В четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Большинство (60%) главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в США во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса CNBC. Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Аналитики Barclays понизили прогноз для индекса S&P 500 и теперь ожидают, что в конце года он будет составлять 5900 пунктов, а не 6600 пунктов. В банке объясняют корректировку прогноза неопределенностью, порождаемой торговой политикой США.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,01-0,2%).

Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. "Мы введем пошлины в 25%", - сказал он в Белом доме. Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Также Трамп планирует ввести пошлины на лекарства. "Мы собираемся ввести тарифы на фармацевтические препараты, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность", - сказал Трамп журналистам. По его словам, в США практически не производятся медицинские препараты.

Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США, пишет The Wall Street Journal.

За последний месяц аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая HSBC, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) и Citigroup, повысили прогнозы для ВВП КНР на текущий год. Так, HSBC улучшил прогноз роста китайского ВВП до 4,8% с 4,5%, ANZ - до 4,8% с 4,3%, Citi - до 4,7% с 4,2%. Эти прогнозы близки к целевому показателю Пекина на этот год в 5%.

На нефтяном рынке утром в четверг слабо корректируются после отскока вверх накануне на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $73,58 за баррель (+1,1% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3% до $69,45 за баррель (+0,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тысяч баррелей.

Президент США Трамп заявил, что доволен ходом операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам. "Все идет успешно, даже успешнее, чем мы ожидали", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп предположил, что хуситы уже хотели бы договориться с США об урегулировании кризиса. Тем не менее президент США отметил, что пока не планирует завершать военную операцию. "Она будет продолжаться еще долго", - предупредил Трамп.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" продолжилось падение котировок "Русагро" (-7,9%, до 167,66 рубля).

Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову официально предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Мошковичу и Басову предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями)", - сказал собеседник агентства. По его словам, сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей. Он отметил, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа пока не установленных лиц.

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя об избрании меры пресечения бывшему генеральному директору агрохолдинга "Русагро" Максиму Басову, обвиняемому в хищении. Как ожидается, суд также в четверг решит вопрос с мерой пресечения основателя "Русагро" Вадима Мошковича.

По словам информированного источника, уголовное преследование Мошковича и Басова связано с хищениями у компаний - деловых партнеров ГК "Русагро" денежных средств.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД. Накануне в агрохолдинге прошли обыски, изъята документация. В ГК "Русагро" заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью компании, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Также подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-6,4%), ПАО "Группа Позитив" (-4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,1%), "СПБ биржи" (-2,9%), "Русснефти" (-2,7%).

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (+0,2%) по итогам 2024 года получил чистую прибыль в объеме 22,887 млрд рублей, что на 18,1% больше, чем в 2023 году (19,373 млрд рублей), сообщается в отчете компании.