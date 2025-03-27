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В РСПП призвали перезапустить льготное кредитование промпредприятий

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия отмечают нехватку оборотных средств, им необходимы льготные кредиты, чтобы избежать банкротств, считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Он заявил об этом на межрегиональной конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов" в Тюмени.

"На наш взгляд, надо перезапускать программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств, которая была у нас, помните, в марте 2022 года. Проблемы с обороткой отчетливо выражены. Неплатежи со стороны предприятий растут", - сказал Мурычев.

Он добавил, что точечная поддержка может помочь важным для экономики предприятиям, часть которых сегодня находится в предбанкротном состоянии. "Если им помочь сейчас, они сделают все возможное для того, чтобы выйти на устойчивое развитие в ближайшие месяцы", - сказал Мурычев.

По его данным, из-за продолжающейся жесткой денежно-кредитной политики Банка Росии многие предприятия испытывают сложности с долгосрочным финансовым планированием и реализацией крупных инвестпроектов.

"Второе полугодие 2025 года и 2026

РСПП Александр Мурычев Банк Росии
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