BP продает более 260 АЗС в Австрии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Британская BP Plc планирует продать свыше 260 автозаправок в Австрии, включая зарядные станции для электромобилей, в рамках плана по сокращению непрофильных активов.

Компания ожидает найти покупателя и заключить соглашение о продаже к концу третьего квартала текущего года, и планирует закрыть сделку до конца года, говорится в пресс-релизе. В рамках сделки компания также продает свою долю в топливном терминале Linz.

Ранее BP объявила о пересмотре бизнес-стратегии в феврале этого года. Компания намерена продать непрофильные активы на сумму порядка $20 млрд к концу 2027 года.

Акции BP дешевеют на 0,6% на торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 13,1%, до 70,7 млрд фунтов стерлингов ($91,5 млрд).