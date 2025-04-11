BP предупредила об ухудшении результатов в разведке и добыче в I квартале

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Британская нефтегазовая компания BP Plc ожидает снижения объема производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в первом квартале 2025 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как сообщает BP, добыча в нефтяном сегменте, вероятно, немного увеличилась, а в газовом - снизилась, в частности, из-за ранее объявленного отделения активов.

Долг компании на конец первого квартала, как ожидается, был примерно на $4 млрд выше уровня четвертого квартала.

Средняя цена Brent в минувшем квартале составила $75,73 за баррель против $74,73 за баррель в четвертом квартале 2024 года, средний индекс цен на газ на Henry Hub увеличился до $3,65 за 1 млн BTU с $2,79 за 1 млн BTU.

Компания опубликует квартальную отчетность 29 апреля.

С начала 2025 года капитализация BP снизилась на 14,8%.