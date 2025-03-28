Рынки акций Европы завершили торги в минусе, кроме итальянского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в четверг, за исключением итальянского индикатора.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,44% - до 546,31 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,27%, германский DAX - 0,7%, французский CAC 40 - 0,51%, испанский IBEX 35 - 0,07%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,1%.

Негативное влияние на рынки оказало, в частности, заявление президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

На этой новости упали котировки акций европейских автопроизводителей, в том числе Volvo Car - на 7,6%, Aston Martin - на 6,7%, Stellantis - на 4,1%, Mercedes-Benz - на 2,8%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,5%, "префы" Porsche AG - на 2,4%, Volkswagen и Renault - на 1,5%, Daimler Truck - на 1,2%.

Кроме того, подешевели акции чипмейкеров и других представителей высокотехнологической отрасли, включая Infineon Technologies (-3%), ASML Holding и Dassault System (-2,2%), STMicroelectronics (-1,1%), SAP (-0,3%).

Лидером роста в составе Stoxx Europe 600 стала британская сеть магазинов одежды Next (+10,5%). Компания по итогам 2025 финансового года, который завершился в январе, увеличила доналоговую прибыль на 10,1% и продажи на 8,2%.

Бумаги конкурирующей Marks & Spencer подорожали на 3,5%.

Рыночная стоимость Endesa поднялась на 2,2%. Испанская энергетическая компания объявила о том, что выкупит свои акции на сумму до 2 млрд евро несколькими траншами до конца 2027 года.

Капитализация шведской Hennes & Mauritz AB увеличилась на 0,4%, несмотря на слабую отчетность. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды неожиданно сократил чистую прибыль более чем вдвое в первом финквартале (декабрь-февраль). При этом и данный показатель, и выручка оказались хуже ожиданий экспертов.

Акции BP Plc подешевели на 0,2%. Ранее компания сообщила, что планирует продать свыше 260 автозаправок в Австрии, включая зарядные станции для электромобилей, в рамках плана по сокращению непрофильных активов.

Швейцарская UBS Group AG потеряла 4,1% рыночной стоимости после того, как аналитики Bank of America Corp. понизили целевую цену бумаг компании до 28 швейцарских франков с 33 франков.

Цена акций ProSiebenSat.1 Media упала на 10,2%. Медиакомпания MFE-MediaForEurope, контролируемая семьей Берлускони, выставила оферту на выкуп акций германского конкурента ProSiebenSat.1. MFE будет выкупать бумаги по цене, соответствующей средневзвешенной стоимости ProSiebenSat.1 за последние три месяца - это минимальный уровень, требуемый германскими правилами.

Акции французской химической компании Arkema подешевели на 1,3% после того, как аналитики J.P. Morgan ухудшили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "нейтрального уровня" из-за вероятного негативного влияния импортных пошлин США.