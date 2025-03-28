Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 0,71%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует заметное снижение на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов упал на 0,71% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3062 пункта (-0,71%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,4%.

Подешевели акции "Т-Технологии" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), банка ВТБ (-1,3%), "Полюса" (-1,3%), "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,7%) и "Сургутнефтегаза".

Подорожали акции "ВК" (+0,1%).

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил также Песков.

"Пока нет, разговора пока не планируется на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало сообщение о том, что президент США Трамп вводит импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Это решение должно вступить в силу 2 апреля. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

"Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учетом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария".

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 28 марта сложилась преимущественно негативная динамика, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует умеренное снижение.

На нефтяном рынке утром в пятницу котировки слабо опускаются после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 МСК составила $73,96 за баррель, что на 0,09% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,07% - до $69,87 за баррель.