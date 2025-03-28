Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 1%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу снижается на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, лидируют в снижении бумаги "Юнипро" (-5,8%), Совкомбанка (-4,5%), "Эн+ груп" (-3,4%) и "Совкомфлота" (-3,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3052,46 пункта (-1%), индекс РТС - 1147,01 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 марта, составляет 83,8347 руб. (-37,18 копейки).

Подешевели также акции "Мечела" (-2,9%), "АЛРОСА" (-2,9%), АФК "Система" (-2,9%), "Газпром нефти" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,3%), ВТБ (-2,3%), "ММК" (-2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,2%), "Московской биржи" (-2%), "НЛМК" (-1,8%), "Магнита" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,4%), "МТС" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Интер РАО" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "Норникеля" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Роснефти" (-0,2%).

Подорожали акции "ВК" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 18,92 млрд рублей (из них 2,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,13 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 1,79 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций РФ и США пока нет, но диалог между странами будет продолжаться в любом случае, заявил в четверг вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он будет продолжаться. Пока точных дат нет, но в любом случае будет продолжаться", - сказал Песков журналистам на вопрос, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

Контакты на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил также Песков.

Россия готова сотрудничать с Европой в рамках мирного урегулирования ситуации на Украине, но больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами (...), но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации. Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу может протестировать на прочность отметку 3000 пунктов.

"Коррекционные настроения усилились при увеличении торговых оборотов. Триггером выступил всплеск опасений относительно затягивания мирного урегулирования на Украине, следствие некоторого ухудшения новостного фона. В пятницу, учитывая сильное снижение всей недели и уже некоторую перепроданность, давление продавцов на основные "фишки" может ослабнуть. Целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 3000-3070 пунктов, рассчитываем, что "круглый" уровень 3000 пунктов по итогам недели устоит", - отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", укреплению рубля способствует повышение нефтяных цен: Brent торгуется немногим ниже $74 за баррель по сравнению с $72 за баррель в начале недели. Тем не менее основное внимание инвесторов на сырьевых рынках привлекает динамика котировок золота, которое превысило рекордные $3120 за унцию. Рост цен на золото можно связать с трудностями, с которыми сталкиваются мировые центральные банки при выборе резервных валют.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что формальным поводом для распродаж в середине недели послужили опубликованные негативные данные Росстата по инфляции, дающие сигнал на то, что Банк России будет вынужден продолжить сохранять нынешнюю жесткую денежно-кредитную политику довольно длительное время.

В пятницу на утренней сессии индекс МосБиржи опускался ниже 3050 пунктов. Тем самым можно говорить о том, что "гэп" от 13 февраля, вызванный оптимизмом после первых переговоров президентов РФ и США, фактически закрыт. То есть цель снижения отработана, считает эксперт.

Таким образом, рынок нивелировал весь позитив от ожиданий начала урегулирования ситуации вокруг Украины. Тем не менее, хотя реальных договоренностей пока совсем мало, движение вперед есть, в том числе и в области снятия антироссийских санкций. К этому можно добавить, что многие зарубежные компании, по сообщениям СМИ, заговорили о намерении вернуться в Россию.

В пятницу не исключен отскок рынка вверх, в том числе за счет закрытия "шортов" перед выходными, полагает эксперт. Таким образом, имеет смысл спекулятивно вставать в "лонг" по фьючерсу на индекс МосБиржи при первых признаках его разворота вверх. На рынке нефти сложилась пограничная ситуация, цены консолидируются около отметки $74 за баррель Brent. Пробой данной преграды выглядит менее вероятно, чем откат от нее, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг просели на 0,3-0,5% после объявления о новых импортных пошлинах.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении со 2 апреля импортных пошлин в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли, опубликованным в четверг. Ранее сообщалось о подъеме на 2,3%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Международный валютный фонд прогнозирует снижение темпов роста американской экономики в текущем году из-за повышения импортных пошлин, тем не менее наступления рецессии в обозримом будущем не ожидается.

"Были объявлены существенные изменения в политике, и поступающие данные свидетельствуют о замедлении экономической активности после очень высоких темпов роста в 2024 году, - заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак. - Однако с учетом всего вышесказанного рецессия не является частью нашего базового сценария".

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы ушли в "минус" на 0,1-0,3%).

Трейдеры уходят от риска в преддверии объявления президентом США Трампом новой порции пошлин на импорт. Ранее Трамп обещал анонсировать пошлины для стран, использующих торговые барьеры для американских товаров, 2 апреля.

Дополнительным негативным фактором для японского рынка является то, что в пятницу бумаги большинства компаний торгуются без права получения инвесторами дивидендов, с учетом приближающегося завершения финансового года.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в парламенте в пятницу, что введение пошлин на импорт автомобилей в США окажет серьезное влияние на экономику страны, и пообещал принять меры для защиты отрасли и рабочих мест. Он отметил, что правительство Японии намерено вести коммуникации с администрацией Трампа, чтобы объяснить Вашингтону, как много японские компании инвестировали в США, сообщает Market Watch.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо снижаются после роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $73,85 за баррель (-0,2% и +0,3% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $69,73 за баррель (-0,3% и +0,4% накануне).

С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%, причем цены завершают ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения.

В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 млн баррелей - более чем в два раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе, пишет Trading Economics.

Давление на котировки оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.