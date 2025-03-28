Доходность гособлигаций США снижается на сигналах ускорения инфляции

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций снижается в пятницу, инвесторы оценивают сигналы ускорения инфляции в США.

Доходность 10-летних US Treasuries к 16:51 по московскому времени опустилась на 6,6 базисного пункта (б.п.), составив 4,298% годовых.

Показатель для 30-летних бумаг снижается на 7,3 б.п., до 4,654%, для 2-летних бондов - на 3,5 б.п., до 3,967%.

Как стало известно в пятницу, индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в феврале вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с январскими данными, так и с консенсус-прогнозом.

Тем временем индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов и на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно.

Инвесторы видят примерно 12%-ю вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федрезерва, которое состоится 6-7 мая, по данным CME FedWatch.