Турция в январе снизила импорт нефти на 2%, дизельного топлива - на 5%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Турция в январе импортировала 2,36 млн тонн нефти, что на 2,4% меньше, чем в январе 2024 года, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Показатель на 4,6% меньше объемов импорта в декабре.

Крупнейший экспортер - Россия - в январе поставил в Турцию чуть больше 1,4 млн тонн, что практически соответствует объемам экспорта за аналогичный месяц 2024-го, но на 7,9% меньше, чем в декабре.

Ирак экспортировал 513,1 тысячи тонн, что почти вдвое больше, чем в январе-2024, и на 30,8% больше, чем в декабре. Поставки из Казахстана составили 213,6 тысячи тонн, что чуть больше, чем в январе прошлого года, и на 8,2% больше, чем в декабре. Также впервые с лета значительный объем нефти в Турцию поставила Гайана - 112 тысяч тонн.

Поставки дизельного топлива в Турцию в январе снизились к аналогичному месяцу прошлого года на 5,1%, до 966,3 тысячи тонн. Это также на 16,2% меньше, чем в декабре.

Импорт дизельного топлива из России составил почти 867 тысяч тонн, что на 3,2% больше, чем в январе-2024, но на 7,7% меньше, чем в декабре того же года. Греция в январе поставила в Турцию 62,7 тысячи тонн, Индия - почти 24 тысяч тонн, Египет - 6,7 тысячи тонн.

Как сообщалось, Турция в 2024 году продолжила тренд на снижение импорта нефти в пользу увеличения закупок продуктов ее переработки: поставки нефти в республику снизились на 4,4%, до 30,02 млн тонн, а дизельного топлива снова выросли - на 9,6%, до 13,67 млн тонн.