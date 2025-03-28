Банк России в 2024 году увеличил прибыль на 42% до 199,5 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2024 году получил 199,5 млрд рублей прибыли, что на 42% выше прибыли 2023 года (140,4 млрд рублей), следует из годового отчета ЦБ.

На финансовый результат Банка России повлияло то, что в условиях уменьшения профицита ликвидности банковского сектора и повышения ключевой ставки процентные доходы по операциям рефинансирования выросли более значительно по сравнению с 2023 годом, чем процентные расходы по операциям абсорбирования, отмечает ЦБ. Также на прибыль оказало влияние положительная курсовая переоценка.

Процентные доходы в 2024 году выросли в 1,9 раза до 1,242 трлн рублей, процентные расходы - тоже в 1,9 раза до 830 млрд рублей.

Чистые доходы ЦБ от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами в 2024 году сократились на 34% до 105,9 млрд рублей.

Капитальные вложения Банка России в строительство (реконструкцию) и материально-техническое обеспечение объектов недвижимости в 2024 году увеличились на 52,9 млрд рублей. Рост затрат в том числе связан с приобретением имущественного комплекса в Москве, говорится в отчете.

ЦБ в июле 2024 года сообщил о заключении с группой ВЭБ.РФ договора о покупке строящегося делового центра SLAVA около станции метро "Белорусская" в Москве. Сумму сделки источник "Интерфакса" ранее оценивал в 54 млрд рублей.

Объем требований Банка России к кредитным организациям в 2024 году увеличился на 16,8% до 7,347 трлн рублей. Кредитные организации в 2024 году увеличили спрос на кредиты Банка России постоянного действия на фоне снижения структурного профицита ликвидности и отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности. ЦБ также увеличил объем предоставления средств через аукционы репо на срок 1 месяц, чтобы сгладить временной разрыв между оттоком средств банков и их клиентов в бюджет, в том числе для уплаты налогов и на приобретение ОФЗ, и поступлениями расходов бюджета в конце года.

Согласно закону о ЦБ, Банк России перечислит 75% прибыли 2024 года (149,6 млрд рублей) в федеральный бюджет. По итогам 2023 года - 105,3 млрд рублей.

Оставшаяся прибыль направляется на покрытие убытков прошлых лет (24,9 млрд рублей), социальный и резервный фонды ЦБ (1,9 млрд и 22,9 млрд рублей соответственно).

ЦБ в 2024 году увеличил расходы на содержание служащих на 0,7% - до 152,3 млрд рублей. Среднесписочная численность сотрудников Банка России в 2024 году уменьшилась на 1 тыс. 460 человек (3,2%%) и составила 43,770 тыс. служащих.

Ранее сообщалось, что убыток ЦБ в 2022 году составил 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка 2021 года (26,3 млрд рублей).