Трафик Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ в 2024 году вырос на 23%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ в 2024 году увеличилось до 584 организаций (с 556 в 2023 году), общее количество переданных сообщений выросло на 23%. Об этом говорится в отчете регулятора об итогах его работы за прошлый год.

ЦБ в прошлом году продолжил взаимодействовать с иностранными регуляторами финансового рынка в целях проработки концептуальных вопросов трансграничных расчетов с использованием цифровых валют центральных банков, в том числе цифровых рублей.

В рамках пилотирования операций с цифровым рублем на платформе на конец 2024 года было открыто более 1,5 тыс. кошельков физических и юридических лиц. Было совершено более 40 тыс. переводов, более 10 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 7 тыс. смарт-контрактов.

Для сравнения, за год с начала пилота (с 1 августа 2023 года по август 2024 года) его участники сделали 30 тыс. переводов друг другу, в том числе 4 тыс. с использованием смарт-контрактов, а также 9 тыс. раз оплатили товары и услуги, сообщал ЦБ.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Сейчас в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но ЦБ в конце февраля сообщил, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

Система передачи финансовых сообщений - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) в ноябре 2024 года выпустило предупреждение для финансовых институтов не из США, которые подключаются к СПФС. Управление отмечало, что присоединение к СПФС после выхода предупреждения может рассматриваться как "красный флаг", и оно готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия. До этого, в июне прошлого года, ЕС ввел запрет на использование СПФС банками союза, работающими за пределами России.