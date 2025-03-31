Рынки акций Европы закрылись в минусе в пятницу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали европейские и американские статданные и новости компаний.

Индекс Stoxx Europe 600 понизился на 0,77% - до 542,1 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,08%, германский DAX - 0,96%, французский CAC 40 - 0,93%, итальянский FTSE MIB - 0,92%, испанский IBEX 35 - 0,84%.

Экономика Великобритании в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics

Розничные продажи в Великобритании в феврале увеличились на 1% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 0,9% в годовом выражении, по предварительным данным. Инфляция осталась на февральском уровне, который был минимальным за четыре года, тогда как консенсус-прогноз предусматривал ускорение до 1,1%.

Потребительские расходы во Франции в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты ожидали увеличения на 0,3%.

В Испании инфляция замедлилась до 2,2% с 2,9%. Показатель стал минимальным с октября.

Безработица в Германии в марте увеличилась до максимальных с сентября 2020 года 6,3% с 6,2% месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Экономисты не ждали изменения показателя.

Между тем американский индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в феврале поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны.

Котировки акций Deutsche Bank AG снизились на 2,9%. Крупнейший банк Германии продлил контракт главного исполнительного директора Кристиана Севинга на три года, до апреля 2029 года, при этом главный финансовый директор Джеймс фон Мольтке уведомил банк, что не намерен продлевать контракт, истекающий в июне 2026 года.

Новым финдиректором Deutsche Bank станет Раджа Акрам, занимающий пост заместителя финдиректора Morgan Stanley с 2020 года. Акрам присоединится к команде банка 1 октября текущего года, войдет в его совет управляющих с 1 января 2026 года и станет CFO после переходного периода, отмечается в сообщении.

Цена бумаг главного конкурента, Commerzbank AG, опустилась на 4,7%.

Акции Adecco Group AG подешевели на 0,4%, хотя аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для бумаг швейцарской рекрутинговой компании до "покупать" и повысили целевую цену.

Капитализация Ferrari N.V. увеличилась на 2,6% после того, как итальянский производитель спортивных автомобилей объявил о планах повысить цены на некоторые модели в США на 10% на фоне введения повышенных пошлин на импорт машин.

В Париже на 1,6% упали акции оператора сервиса международных платежей Edenred, обнародовавшего годовую отчетность.

Рыночная стоимость французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment снизилась на 1,8%, хотя в ходе сессии росла почти на 10% на новостях о партнерстве с китайской Tencent.