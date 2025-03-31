УК сети клиник "Мать и дитя" в 2024 году нарастила показатель EBITDA на 15,9%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в 2024 году нарастило показатель EBITDA на 15,9% - до 10,7 млрд рублей, сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA в 2024 году составила 32,2% против 33,4% в 2023 году.

Результат по показателю EBITDA оказался выше консенсус-прогноза, по которому он ожидался в размере 10,6 млрд рублей.

Чистая прибыль МДМГ по итогам 2024 года выросла на 30,1% - до 10,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета дохода от восстановления ранее признанного обесценения в отношении госпиталя в Уфе в размере 350 млн рублей) увеличилась на 25,6% - до 9,8 млрд рублей.

В 2024 году чистые финансовые доходы составили 1,1 млрд рублей против 426 млн рублей в 2023 году, что обусловлено процентными доходами от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах.

Ранее компания опубликовала данные по выручке за 2024 год - она составила 33,1 млрд рублей, увеличившись на 19,9% по сравнению с 2023 годом.

Денежный поток от операционной деятельности по итогам 2024 года увеличился на 18% - до 11,1 млрд рублей.

Капитальные затраты составили 2,3 млрд рублей. В прошлом году компания открыла 8 новых клиник и приобрела один медицинский центр.

Денежные средства на балансе группы на конец 2024 года составили 6,1 млрд рублей, заемное финансирование компания не привлекает.

В 2024 году количество амбулаторных посещений увеличилось на 15% - до 2,4 млн, количество принятых родов - на 13,4%, до 11,2 тысячи, количество пункций ЭКО - на 3,3%, до 19,97 тысячи. Количество койко-дней выросло в 2024 году на 1,4% и составило 148,4 тысячи, при этом количество операций увеличилось на 6,7%.