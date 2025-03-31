Рынки акций Европы падают в ожидании зеркальных пошлин США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные и перспективы введения зеркальных пошлин Соединенными Штатами.

Индекс Stoxx Europe 600 к 12:38 по московскому времени понизился на 1,24% - до 535,36 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,94%, германский DAX - 1,15%, французский CAC 40 - 1,27%, итальянский FTSE MIB - 1,56%, испанский IBEX 35 - 1,23%.

В выходные американский президент Дональд Трамп подтвердил планы ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран, что увеличило обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост.

По словам Трампа, новые меры коснутся практически всех торговых партнеров США. При этом детали данных мер остаются неясными.

Франция при этом дала понять, что при необходимости готова ответить на пошлины Вашингтона. Французский министр-делегат по внешней торговле Лоран Сен-Мартен подчеркнул, что Европа не искала этого торгового конфликта и не должна позволять себя запугивать.

Между тем розничные продажи в Германии в феврале увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

В 15:00 по московскому времени Destatis также опубликует предварительные данные о динамике потребительских цен в стране в марте.

На торгах в Париже активно дешевеют акции Renault (-3,6%), Saint-Gobain (-2,8%) и Societe Generale (-3%), в Лондоне - Anglo American (-3,5%), Glencore (-3,8%) и Rio Tinto (-3,4%).

В Милане заметно снижается капитализация автомобильных Ferrari N.V. (SPB: RACE) (-1,3%), Stellantis (-2,8%), Iveco (-3,9%), а также банков UniCredit (-2,5%), Banco BPM (-2,9%), BPER Banca и Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) (-3,9% у обоих).

Рыночная стоимость Mediobanca сокращается на 2,4% после сообщения Financial Times со ссылкой на источники о том, что этот итальянский банк выразил Европейскому центральному банку опасения в отношении двух своих крупных акционеров - строительного магната Франческо Гаэтано Кальтаджироне и инвесткомпании Delfin семьи миллиардеров Дель Веккьо. Банк опасается их чрезмерного влияния на управление через цепочку связанных инвестиций. Закон требует уведомлять регулятора о скоординированных действиях и получать одобрение.

MPS, в котором у этих инвесторов также есть доли, ранее выдвинул предложение о покупке Mediobanca за 13,3 млрд евро, и если сделка состоится, они также могут косвенно получить контроль над 29% акций страховщика Generali, в котором Mediobanca владеет 13%. Акции Generali дешевеют на 0,3%.

Котировки бумаг британского производителя и ритейлера продуктов питания Associated British Foods снижаются на 3% после новостей об уходе Пола Маршана с поста главы дочерней сети Primark.

Британский ритейлер зоотоваров Pets at Home Group Plc сокращает капитализацию на 12,3% после публикации слабого прогноза.

Акции шведской Volvo Car дешевеют на 1,4%. Совет директоров производителя легковых автомобилей назначил на пост главного исполнительного директора Хакана Самуэльссона, который уже возглавлял компанию на протяжении десяти лет до 2022 года. Джим Роуэн уступит ему пост CEO во вторник, однако Volvo будет искать долгосрочного преемника (контракт Самуэльссона рассчитан на два года).

Aston Martin наращивает рыночную стоимость на 11,5%. Британский автопроизводитель хочет привлечь не менее 125 млн фунтов стерлингов ($162 млн) за счет продажи дополнительного пакета акций канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу и миноритарной доли в одноименной гоночной команде "Формулы-1". При этом компания теперь прогнозирует умеренный рост продаж в этом году вместо ожидавшегося ранее подъема на 4-6% (mid-single).