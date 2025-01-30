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Waymo расширит тестирование сервиса роботакси на 10 городов США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Waymo (входит в Alphabet Inc.), специализирующаяся на беспилотных автомобилях, расширит тестирование сервиса роботакси на 10 городов США.

Первыми из этих городов в 2025 году станут Лас-Вегас и Сан-Диего, сообщает The Verge.

В настоящее время Waymo уже тестирует свой сервис в городе Траки (Калифорния), а также в некоторых районах штатов Мичиган и Нью-Йорк.

Тестирование начнется с ручного вождения по самым плотным и сложным частям каждого города, включая городские центры и автомагистрали, отметили в компании.

Менее двух месяцев назад компания объявила, что ее сервис Waymo One, позволяющий клиентам заказать самоуправляемый автомобиль через приложение, начнет работать в Майами в 2026 году.

Waymo Alphabet Inc США
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